Bruls over failliete restaurants: ‘Zelf zat ik als student al onder de bruine karaffen van het Pinoccio-plafond’

Nijmeegs verpleeg­huis mag van slot, maar net nu zijn er twee medewer­kers met corona

8:36 NIJMEGEN - Verpleeghuis De Honinghoeve in Nijmegen is een van de 25 verpleeghuizen in Nederland waar vanaf dinsdag familieleden of mantelzorgers weer naar binnen mogen. Net nu blijken twee medewerkers met corona besmet, waardoor een deel van het verpleeghuis juist extra op slot gaat en er zelfs geen raambezoek meer mogelijk is.