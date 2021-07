Bruls over oplopende besmettingen: Nederland had minder snel van slot gemoeten

Dat zegt burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen, voorzitter van het landelijke Veiligheidsberaad waarin de 25 veiligheidsregio’s zijn vertegenwoordigd. ,,We hadden beter een maand kunnen wachten”, zegt Bruls over met name de toegangstesten. ,,Dan waren er meer mensen gevaccineerd. Nu moeten we terug naar de waakstand.”



Bruls deed zijn uitspraken donderdagmiddag tijdens Stadsgesprekken, een talkshow van De Gelderlander en filmhuis LUX in Nijmegen. Hij reageert daarmee op de snelle stijging van het aantal coronabesmettingen in Nederland.