Bruls over vaccinatielobby’s van medisch specialisten: ‘Ik heb me verbaasd en me eraan gestoord’

Hoe luncht Nijmegen? Diederik Grootjans schildert een jaar lang middagpau­zes in de stad

12 januari NIJMEGEN - Wat doen Nijmegenaren overdag tijdens hun werk en in de middagpauze? Kunstenaar Diederik Grootjans gaat een jaar lang op bezoek bij bedrijven en instellingen om het dagelijks leven in de stad vast te leggen. Elke dinsdag is de neerslag van zijn bezoekjes te vinden in de kolommen van De Gelderlander. Dinsdag begint de serie.