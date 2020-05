Bruls over versoepeling coronaregels: ‘Hele uitdaging voor gemeenten en veiligheidsregio’s’

Iedereen hing de vlag buiten: ‘Het is ook voor de volgende generaties, dat ze niet vergeten’

18:14 NIJMEGEN / MALDEN / HEUMEN / CUIJK / GRAVE - Bevrijdingsdag vierden we gisteren thuis. Door de coronacrisis leren we dat vrijheid niet vanzelfsprekend is. In het straatbeeld hingen er dit jaar ook meer vlaggen dan ooit tevoren. Elke vlag uitgestoken om een andere reden.