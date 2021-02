Bruls roept op: ‘Snel meer versoepelen, dit is niet meer te houden’

Partij voor de Dieren wil stookbelas­ting: ‘Doe haarden en vuurkorven verder in de ban’

24 februari NIJMEGEN - Het gebruik van open haarden en vuurkorven moet in Nijmegen verder aan banden worden gelegd, vindt de Partij voor de Dieren. De Nijmeegse fractie oppert een extra stookbelasting of een tijdelijk stookverbod in wijken waar veel uitstoot is.