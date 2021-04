Bruls: schrappen Vierdaagsefeesten mogelijk voorbode van nóg een zomer zonder grote evenementen

Krachtige sleepboot krijgt het voor elkaar: eerste drijvende villa op z'n plek in Lentse Plas

20 april NIJMEGEN - Met het aanmeren van de eerste drijvende woning vanochtend krijgt de Lentse Kust in Nijmegen-Noord langzaam vorm. In het water van de Lentse Plas komen in totaal 27 waterwoningen verdeeld over zes steigers. Voor de bewoners lijkt een permanent vakantiegevoel verzekerd.