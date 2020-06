NIJMEGEN - Burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen schrikt dat het geruzie via de app tussen zijn Amsterdamse collega Femke Halsema en minister Grapperhaus zo op straat is komen te liggen. Halsema voelt zich door Grapperhaus in de kou gezet bij haar besluit om niet in te grijpen bij de massale anti-racismedemonstratie op de Dam.

Het onderlinge appverkeer is bekend gemaakt op verzoek van PVV-leider Geert Wilders.

Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad, sprak donderdag zowel met Halsema en Grapperhaus. ,,Beiden zijn er niet gelukkig mee. Dit doet ook wat voor het vertrouwen. Ik snap dat er discussie is. Maar dit vind ik ver gaan. Het is niet fijn als bestuurders elkaar zo de maat nemen. Dat moet je niet doen.”



,,Ik zei al tegen Grapperhaus: ‘ik begrijp dat we nu niet meer met elkaar moeten appen? Want dan staat alles straks in een brief aan de Tweede Kamer. Moet ik nou zo'n encrypted telefoon gaan nemen?”

Driehoek

Na Rotterdam en vandaag Arnhem is er morgen in Nijmegen een demonstratie tegen racisme. Als burgemeester houdt Bruls daar geen ruggespraak over met de minister. ,,Dat heb ik nog nooit gedaan”. zegt Bruls. ,,En dat zal ik ook nooit doen. Daar is ook geen enkele reden voor. De driehoek (burgemeester, politiechef en officier van justitie) beslissen of een demonstratie doorgaat. En niet de minister. Dat dat nu wel is gebeurd, is toevallig.”

Quote We moeten even terug naar af Hubert Bruls

,,En wat de minister er ook van vindt. Je moet toch zelf als burgemeester het besluit nemen om toestemming te verlenen. Dat is echt een driehoeks-ding. Iedereen, ook de minister, mag er wat van vinden. De burgemeester legt verantwoording af aan de gemeenteraad. Dat is wat collega Halsema ook in Amsterdam gaat doen.”