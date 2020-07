Bruls sluit café TweeKeerBellen om overtreding coronaregels, eigenaar hoopt snel weer open te kunnen

UpdateNIJMEGEN - Café TweeKeerBellen in de In de Betouwstraat in Nijmegen is voorlopig dicht. Burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen heeft het café gesloten omdat de eigenaar zich niet aan de coronaregels hield.

Volgens een woordvoerder van de gemeente was het er te druk, stonden er mensen en werd er geen 1,5 meter afstand gehouden tot elkaar. ,,Staan mag ook niet”, verduidelijkt hij. ,,Je mag uiteraard wel even opstaan om naar het toilet te gaan. Maar verder moet je zitten. Er stonden hier ongeveer zeven mensen aan de bar.” Voor de sluiting had het café al een keer een waarschuwing gehad.

TweeKeerBellen mag weer open zodra de eigenaar een goed plan heeft ingediend om coronaproof klanten te ontvangen. Of de voorgestelde maatregelen voldoende zijn wordt beoordeeld door de voorzitter van de veiligheidsregio. Ook dat is Hubert Bruls.

Een moelijke periode

Dat plan is al ingeleverd, zegt eigenaar Julian van Doornen. Hij en zijn compagnon hopen zo snel mogelijk weer open te mogen. ,,De gemeente heeft beloofd daar snel over te beslissen. Vier of vijf dagen sluiten is voor ons echt een aderlating, hetzelfde als een boete van vier- of vijfduizend euro. En met maximaal dertig mensen binnen is het al lastig het hoofd boven water te houden.”

De jonge eigenaren hebben de kroeg net een jaar geleden gekocht en gaan dus vanwege de lockdown door een moeilijke periode.

Een heel ongelukkig moment

Het ingeleverde plan is eigenlijk gewoon wat ze al dagelijks doen, zegt Van Doornen. ,,We werken met een reserveringssysteem, al hoeft dat officieel sinds 1 juli niet meer. Normaal komt er ook niemand meer binnen als er geen barkruk meer is en houden we voortdurend in de gaten of iedereen zich aan de regels houdt. We spreken klanten daar ook op aan.”

Hoe het dan toch mis kon gaan? ,,De controles kwamen op een heel ongelukkig moment. De maandag is voor ons een drukke dag. Al 24 jaar is er op die dag een studentenactiviteit. Het moment van controle was net het moment dat de eerste shift van reserveringen wegging en de andere binnenkwam. Er stond een groepje achterin te wachten op een tafeltje terwijl degenen die weggingen treuzelden. Het was druk, ik moest de controleurs te woord staan en kon daardoor andere klanten niet aanspreken.”

Op de Facebookpagina van TweeKeerBellen staat de sluiting vermeld en ook de hoop dat ze snel weer open kunnen. ‘Ondanks alle maatregelen die we hebben genomen en het continu handhaven om jullie enthousiasme in te perken moeten we helaas onze deuren gesloten houden tot nader orde van de gemeente. We bedanken jullie voor de steun de afgelopen weken en hopen snel weer een drankje voor jullie in te mogen schenken.’

Vlot een plan van aanpak

Eind juni sloot de Nijmeegse burgemeester ook café ‘t Paleis omdat dat zich niet aan de regels hield. Een vergelijkbare situatie, aldus de gemeentewoordvoerder. Kastelein Frank van de Laak maakte vlot een plan van aanpak en kon in minder dan een week tijd weer open. Kort samengevat betekende dat: niet meer mensen binnen dan het aantal zitplaatsen en iedereen moet op de kruk blijven zitten op 1,5 meter afstand.