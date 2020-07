Bruls sluit Nijmeegs café TweeKeerBellen om overtreding coronaregels

Volgens woordvoerder Jack Broeksteeg van de gemeente was het er te druk, stonden er mensen en werd er geen 1,5 meter afstand gehouden tot elkaar. ,,Staan mag ook niet”, verduidelijkt hij. ,,Je mag uiteraard wel even opstaan om naar het toilet te gaan. Maar verder moet je zitten. Er stonden hier ongeveer zeven mensen aan de bar.”

Het café mag weer open zodra de eigenaar een goed plan heeft ingediend om coronaproof klanten te ontvangen. Of de voorgestelde maatregelen voldoende zijn wordt beoordeeld door de voorzitter van de veiligheidsregio. Ook dat is Hubert Bruls.

De eigenaar van café zelf is niet bereikbaar voor commentaar maar heeft de sluiting op Facebook kenbaar gemaakt aan zijn klanten. ‘Ondanks alle maatregelen die we hebben genomen en het continu handhaven om jullie enthousiasme in te perken moeten we helaas onze deuren gesloten houden tot nader orde van de gemeente. We bedanken jullie voor de steun de afgelopen weken en hopen snel weer een drankje voor jullie in te mogen schenken.’