Bruls sluit vier horecazaken in Nijmegen wegens ‘slecht levensgedrag eigenaar’

NIJMEGEN - De Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls heeft per direct vier horecazaken in de Nijmeegse binnenstad gesloten. De uitbater zou veelvuldig regels aan de laars lappen.

Het gaat om drie döner kebab-zaken (Döner Mix aan de Bloemerstraat, Adams Eethuis Mix I en Adams Eethuis Mix II, beiden aan Plein '44) en een café (Het Alternatief aan de In de Betouwstraat). Alle vier de zaken zijn van dezelfde eigenaar, Adem Geyik.

Zijn drank- en horecavergunning is voor een periode van vijf jaar ingetrokken wegens slecht levensgedrag: Geyik zou diverse wetten hebben overtreden. Zo zou in café Het Alternatief alcohol zijn geschonken aan een minderjarige klant, is tijdens een inspectie van de gemeente een vuurwapen aangetroffen in één van zijn kebab-zaken en zou Geyik zonder toestemming een terras hebben geplaatst op Plein '44.

Rechtszaak

Geyik vecht de sluiting aan bij de rechter. Aankomende maandag komt de zaak al voor in de rechtbank van Arnhem. De Nijmeegse ondernemer is verbolgen over de noodgedwongen sluiting: ,,Alles wordt uit zijn verband getrokken door de gemeente. Zo had ik mondelinge toestemming gekregen om deze zomer voor mijn zaken op Plein ‘44 een terras te plaatsen. Ze hebben zelfs actief meegedacht over de plannen.”

De beschuldigingen van het vuurwapen werpt hij verre van zich: ,,Niets van waar, ik ben al meer dan twintig jaar een nette ondernemer, nu word ik weggezet als crimineel.”

Volgens Geyik is tot slot in café Het Alternatief aan één klant jonger dan 18 jaar - volgens hem ingezet door de gemeente als mysteryguest - alcohol geschonken, maar is terdege wél naar zijn leeftijd gevraagd. ,,Toen kreeg de barman te horen dat hij meerderjarig was. Had hij naar zijn identiteitsbewijs moeten vragen? Misschien wel, maar ik vind het ook niet netjes dat de gemeente zo uitlokt.”

Negende sluiting in één jaar tijd