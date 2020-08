Bruls tevreden over extra bevoegdheden burgemeesters: ‘Cruciaal dat iedereen zich aan de basisregels houdt’

NIJMEGEN - Hubert Bruls, voorzitter van de Veiligheidsregio, is tevreden over de extra bevoegdheden die premier Rutte vanavond aankondigde voor burgemeesters. ,,We willen coronabesmettingen zoveel mogelijk lokaal opsporen en tegengaan. Dat is in ons aller belang, willen we landelijke lockdown-maatregelen voorkomen”, laat de voorzitter van de Veiligheidsregio weten.

Bruls benadrukt dat het van het grootste belang is dat iedereen zich aan de coronaregels houdt en blijft houden.

,,Cruciaal is de rol van ieder mens persoonlijk, jong en oud: als we ons niet houden aan de basisspelregels dreigt weer een ban op publiek bij sport en cultuur of beperking van de horeca. Dat moeten we echt zien te voorkomen”, laat Bruls weten in een reactie.

Lokaal ingrijpen

Tijdens de persconferentie liet premier Mark Rutte weten dat er strengere regels voor de horeca komen: gasten moeten contactgegevens achterlaten, zodat zij sneller opgespoord kunnen worden bij een besmetting.

Ook gaan horecazaken twee weken dicht als er een uitbraak is. Verder krijgen ook burgemeesters meer bevoegdheden. Zij kunnen ook lokaal ingrijpen als dat nodig is: zo mogen zij onder meer de aanwezigheid van supporters bij duels in het prof- en amateurvoetbal beperken of verbieden.

‘Besmettingen lokaal opsporen en tegengaan’

Bruls merkt dat het kabinet hecht aan een gezamenlijke aanpak. ,,Daar ben ik tevreden over, want het is heel belangrijk om als overheden zoveel mogelijk gezamenlijk op te trekken”, laat de voorzitter van de Veiligheidsregio weten.

Welke maatregelen er lokaal mogelijk genomen gaan worden, is nog niet duidelijk. ,,Wij gaan zorgvuldig kijken dat er, waar nodig, in de verschillende gemeenten en regio’s passende maatregelen genomen worden. Duidelijk is dat het virus nog niet weg is en dat we dat alleen samen voor elkaar krijgen.”

Introducties online

Verder noemt Bruls het ‘jammer’ dat introducties van studie- en studentenverenigingen vooral online plaats moeten gaan vinden. Fysieke introductieactiviteiten voor studenten, met alcohol, zijn bijvoorbeeld niet toegestaan.

,,Daar is onder andere in Nijmegen al wel rekening mee gehouden door de universiteit en de HAN. Complimenten voor wat in onze regio al voorbereid is door de instellingen en studenten. We zullen moeten bekijken wat nog aangepast moet worden gegeven het kabinetsbesluit vandaag, maar dat zie ik met vertrouwen tegemoet.”