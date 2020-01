Bruls uit forse kritiek op pleidooi voor wonen op camping: ‘Voor aanpak criminaliteit moet je één streep trekken’

Ooggetuige van de oorlog ‘Dankbaar voor vele kleinighe­den die je vroeger niet telde’

14:23 Het is een rustige week. Het Duitse offensief in de Ardennen is afgeslagen. Aan het Oostfront boeken de Russen successen. De berichten uit bezet Nederland zijn slecht. Maar ook in Nijmegen is de voedselvoorraad beperkt en zorgt de aanhoudende kou voor brandstofproblemen. Langzaam begint het gewone leven weer op gang te komen. Kinderen krijgen weer onderwijs.