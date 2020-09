Bruls vangt bot in Veiligheidsberaad: hij wilde gezichtsschermen in de horeca, de rest niet

Het idee voor de maskers ontstond recent in de veiligheidsregio Gelderland-Zuid. Hoe de discussie tussen de burgemeesters hierover precies is gegaan, is niet bekend. Duidelijk is wel dat er veel vragen zijn over de effectiviteit van de schermen. Het RIVM, dat al grote vraagtekens zet bij de reguliere mondneusmaskers, is over de plastic schermen helemaal sceptisch.

De schermen zijn, anders dan zelfgemaakte mondkapjes, ook niet toegestaan in het openbaar vervoer, waar wél een mondkapjesplicht geldt.

Bruls: extra bescherming wenselijk

Volgens Bruls is het in de horeca niet altijd mogelijk om afstand te houden tot klanten, waardoor extra bescherming wenselijk is. Bruls ziet daarin de plastic schermen als een stuk gebruiksvriendelijker voor het horecapersoneel dan mondkapjes. Volgens een woordvoerder van Bruls zijn de plastic maskers ook effectiever.

Dat is maar zeer maar de vraag. In mei concludeerde het RIVM dat de maskers slechts ‘mogelijk’ een alternatief zijn voor de mondneusmaskers.

Volledig scherm Hubert Bruls. © ANP

Kanttekening

Daarbij werd meteen ook een kanttekening gemaakt: ‘De maskers zijn mogelijk minder efficiënt in situaties waar virusdeeltjes vanuit verschillende richtingen kunnen komen, zoals in het openbaar vervoer.’ De vraag is of de situatie in de horeca binnen in een ruimte zoveel anders is dan in het openbaar vervoer.

‘Idee is nog niet weg’

Volgens een woordvoerder van het RIVM is haar standpunt over de plastic schermen sinds mei in ieder geval niet gewijzigd. Een woordvoerder laat weten dat de schermen ‘ten hoogste’ een alternatief vormen voor mondkapjes. ,,Maar zeker niet meer dan dat.’’

Volgens Bruls komt er de komende tijd nog een nader onderzoek naar de effectiviteit. ,,Het idee is niet weg.’’

