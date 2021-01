Bruls voelt steeds meer voor bedelverbod: ‘Ik heb me laten overtuigen’

NIJMEGEN - Een bedelverbod in Nijmegen is geen taboe meer voor burgemeester Hubert Bruls. ,,Ik ben er niet voor geweest in de afgelopen jaren, maar ik heb me vorig jaar wat meer laten overtuigen.” Het zal ondernemers in de binnenstad als muziek in de oren klinken, maar een groot deel van de gemeenteraad wil er niets van horen.