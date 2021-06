Bruls vraagt minister De Jonge om uitleg na kritiek op corona-aanpak: ‘Absoluut niet zo dat burgemeesters geen besluiten durfden te nemen’

Wielrenner (51) raakt gewond nabij Elten, valhelm bewijst nut

21 juni ELTEN - Een 51-jarige wielrenner uit Nijmegen is zondag gewond geraakt toen hij vlakbij de Duitse plaats Elten naast de weg terecht kwam en ten val kwam. Hij is met pijn aan zijn bekken naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de Duitse politie is het aan zijn valhelm te danken dat hij niet zwaarder gewond is geraakt.