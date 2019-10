Bruls: ‘Wéér ontsnapping van tbs’er is zorgwekkend, begeleid verlof moet anders’

,,Ik maak me echt zorgen", stelt de Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls in een reactie op de ontsnappning van zedendelinquent Ronald Z., die vrijdag van zijn begeleider wegfietste en sindsdien spoorloos is.

‘Dit is zeer opvallend’

Bruls had afgelopen maandag nog overleg met de Pompekliniek over die eerdere ontsnappingen, maar heeft vrijdag de directie van de Pompekliniek na de derde ontsnapping gevraagd om nog eens goed naar de veiligheid te kijken.



,,Want dat er nu twee keer in drie weken tijd iemand gewoon op de fiets wegrijdt, vind ik zeer opvallend en zorgwekkend. Ik ga niet over het beleid van de Pompekliniek, maar wel over de veiligheid van de stad en haar inwoners. Dit is voor het veiligheidsgevoel niet goed.”

Kopieergedrag

De burgemeester vreest dat er nog meer ontsnappingen zullen volgen als er niet wordt ingegrepen. ,,Het is net als met autobranden.” Daar is sprake van kopieergedrag: de ene autobrand lokt de andere uit. ,,Als anderen zien dat je zo makkelijk tijdens je begeleid verlof weg kunt fietsen, gaan ze dat ook doen.”

Hij doet de suggestie om de fietsen van de tbs’ers te voorzien van een gps-tracker, waardoor in elk geval makkelijker traceerbaar is waar de ontsnapte gedetineerde naartoe is gegaan. ,,Ik wil van de Pompekliniek een veiligheidsanalyse met maatregelen, want dit is niet goed. Dit kun je niet laten lopen.”

Quote Het is net als met autobran­den. Als anderen zien dat je zo makkelijk tijdens je begeleid verlof weg kunt fietsen, gaan ze dat ook doen.” Burgemeester Bruls

Onderdeel van therapie

Dat tbs’ers af en toe begeleid met verlof gaan, is onderdeel van hun therapie. Om die manier leren ze zoetjesaan weer terug te keren naar de normale maatschappij. ,,Ik ben een verklaard voorstander van tbs", benadrukt Bruls. ,,Maar dat wil niet zeggen dat dit zomaar mag gebeuren.”