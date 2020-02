Bruls wil bedelverbod in centrum van Nijmegen

NIJMEGEN- Een bedelverbod op bepaalde plekken in het centrum, zoals rond daklozenopvang MFC aan de Van Schevichavenstraat. Dat is een van de mogelijke maatregelen van het plan van aanpak van de gemeente Nijmegen. Een meerderheid van de raad is voorlopig tegen.

Burgemeester Hubert Bruls wil een nieuwe golf overlast door extra daklozen in de zomerperiode voorkomen. Er wordt gewerkt aan een plan van aanpak dat hij in maart wil presenteren. Een bedelverbod maakt daar onderdeel van uit. Extra agenten en toezichthouders in het centrum, is een andere mogelijke maatregel in dat plan van aanpak. Verder wordt gedacht aan het verhogen van de hekken bij de huizen aan de Oranjesingel.

Raadsleden Nick de Graaf (VVD) en Charlotte Brand (PvdA) stellen een mogelijk bedelverbod morgen aan de orde tijdens het vragenuurtje op de politieke avond. Zij zijn in principe voor zo’n verbod.

Trekpleister voor bedelaars

,,Ons stadscentrum is een trekpleister geworden voor bedelaars”, aldus De Graaf. ,,Er zijn mensen die nu boodschappen gaan doen bij de Albert Heijn aan de Daalseweg en niet in het centrum. Voortuinen worden als dumpplaats gebruikt.”

,,Iedereen ziet wel dat de overlast fors is gestegen”, vult Brand aan. ,,Wij willen ook de oorzaken weten. Ligt het aan de bezuinigingen op de verslavingszorg waardoor de methadonverstrekking is gestopt. Ondernemers en bewoners hebben er last van, er moet een oplossing komen.”

Paardenmiddel

Het ziet er niet naar uit dat een meerderheid in de gemeenteraad een bedelverbod gaat steunen. ,,Wij zijn niet voor”, zegt SP-fractievoorzitter Hans van Hooft. ,,Iedere twee jaar komt die discussie terug, de ene keer gaat het over bedelbendes nu weer over overlast door zwervers. Het is wel duidelijk dat de opvang beter moet.’'

Ook de andere twee coalitiepartijen steunen het bedelverbod niet. ,,We zien de overlast. Maar een bedelverbod is een paardenmiddel. We zullen daar niet zo heel snel mee instemmen, er moeten heel goede argumenten zijn om ons te overtuigen”, zegt Pieter van Megen van D66.