Bruls: ‘Wonder dat er niet meerdere slachtoffers bij explosie zijn gevallen’

NIJMEGEN - Nijmegen is als bij een wonder aan een grotere ramp ontsnapt. Dat zegt burgemeester Hubert Bruls over de explosie afgelopen woensdag in Lindenholt waarbij één persoon gewond raakte . Over de exacte toedracht is nog niets bekend.

De politie en het Staatstoezicht op de Mijnen onderzoeken wat er precies is gebeurd. De laatste instantie richt zich puur op de staat van het gasnetwerk, de politie kijkt verder. Of de explosie ontstond door bijvoorbeeld verkeerd gebruik van keukenapparatuur of door een gaslek, kan Bruls nog niet zeggen.

,,Er is nog niemand als verdachte aangemerkt. Eerst moeten we weten wat de exacte feiten zijn”, meldt de Nijmeegse burgemeester. ,,Het liefst heb ik volgende week al meer feiten. Maar we moeten zorgvuldig zijn.”

Slachtoffer nog op IC

De zestigjarige huurder van het pand waar de ravage begon, ligt nog altijd in het ziekenhuis. Volgens Bruls wordt hij behandeld op de intensive care, maar is hij (‘althans gisteren’) wel aanspreekbaar. Verdere uitlatingen over de achtergrond van de man wil Bruls niet doen. ,,Dat is louter speculatie. Daar werk ik niet aan mee. We moeten wachten op de feiten.”

Bruls zegt geschrokken te zijn van de ontploffing in de 32ste straat Hillekensacker. ,,Het was een explosie die alles en iedereen letterlijk omver blies. De ravage is enorm. Toch vind ik het een klein wonder dat de ontploffing niet tot meerdere slachtoffers heeft geleid. Als je ziet waar al die brokstukken terecht zijn gekomen, ook op plekken waar normaal kinderen spelen, had het nog veel erger af kunnen lopen.”

‘Nood breekt wet’