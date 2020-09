Bruls wordt dagelijks bedreigd en beledigd: ‘Ben al vergeleken met de nazi’s’

,,Gisteren was ik bij het jubileum van de Nijmeegse Stichting Volksbelang. Er werd een boek gepresenteerd over 125 jaar bouwgeschiedenis in de stad. Interessant, ik houd van historie. Weg van de waan van de dag. Van geschiedenis kun je leren. Maar we vergeten snel. Napoleon drukte ooit een groot stempel op Europa, alleen: wie heeft het nog over hem? 11 september 2001? Voor de jongste generatie is het ‘gewoon een datum’.



,,Benieuwd hoe dat met corona gaat. Praten we er over vijftig jaar nog over of blijkt dit virus slechts een voetnoot in de geschiedenis?