Bruls ziet niets in proef met xtc: ‘We kunnen onze energie beter in andere zaken steken’

column Rob Berends Kiezers paaien met legale xtc, dat is wat D66 aan het doen is

Iedere politicus met een beetje ervaring weet dat je in de zomer de grootste kans hebt om met een kansloos plannetje in de krant te komen. In Den Haag had je het Atsmaatje, vernoemd naar CDA’er Joop Atsma, die elke zomer de krant wist te halen met een vraag, over de jacht op poema's, het nut van het weeralarm of het belang van regentonnen in een verstedelijkende samenleving.

8 augustus