Buffel-treinen verhuizen van Nijmegen naar Amsterdam

Kassamede­werk­ster met pistool bedreigd bij gewapende overval op Coop in Nijmegen

9:32 NIJMEGEN - Bij de Coop aan de Symfoniestraat in de Nijmeegse wijk Neerbosch-Oost is maandagochtend rond 08.00 uur een overval gepleegd. Daarbij is een kassamedewerkster met een pistool bedreigd.