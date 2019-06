Buitenlanders ontlopen parkeerboete, landen willen adressen niet geven

Het probleem is actueel geworden nu het Duitse Kraftfahrts Bundesamt (KBA), de Duitse RDW, gestopt is met het verstrekken van kentekengegevens aan gemeenten. Volgens de KBA vallen parkeerboetes van gemeenten niet onder Europese afspraken voor de uitwisseling van adresgegevens. Zo’n boete is eigenlijk een parkeerbelasting, en zo’n fiscale invordering valt niet onder de afspraken. De maatregel treft Nijmegen hard, omdat daar veel Duitsers op bezoek komen.

De gemeente Nijmegen overweegt daarom bij buitenlandse foutparkeerders de auto’s te voorzien van een wielklem. De politie in Nijmegen doet dat al regelmatig als proef. Sinds februari krijgen buitenlandse automobilisten die nog een boete hebben openstaan een wielklem. De meesten betalen dan wel.

‘Gaat om miljoenen’

Andere gemeenten worstelen ook met dit probleem. Tobias Beheer, dat onder meer voor Arnhem parkeerboetes int, wil in overleg met het rijk inventariseren hoeveel geld gemeenten precies mislopen. ,,Want het gaat om miljoenen”, stelt commercieel manager Adeline de Vries van Tobias Beheer, die de kwestie heeft aangekaart bij het ministerie van Binnenlandse Zaken.

De VNG, de vereniging van Nederlandse gemeenten, heeft gemeenten opgeroepen zich te melden als ze problemen ervaren met het innen van boetes bij buitenlandse kentekenhouders.

Met verschillende Duitse provincies zijn afzonderlijk nog wel afspraken te maken over het geven van de adresgegevens bij een kenteken, vertelt De Vries. ,,Daardoor kunnen we de helft van de parkeerboetes in Duitsland toch nog innen. Maar met Polen lukt dat niet.” Met België zijn op rijksniveau afspraken gemaakt over gegevensuitwisseling, ook voor de parkeerheffingen van gemeenten.

Rijden onder invloed

De politie heeft ook last van het niet kunnen innen van verkeersboetes. De lidstaten van de Europese Unie hebben afgesproken dat ze maar voor acht overtredingen gegevens uitwisselen: te hard rijden, het niet dragen van de gordel of een helm, rijden onder invloed van drugs of drank, het gebruiken van een verboden rijstrook of het illegaal gebruiken van een mobiele telefoon. ,,Dus parkeren valt daar ook bij de politie niet onder”, vertelt een woordvoerder van het justitieel incassobureau CJIB.

Gesommeerd tot betalen

De beste manier om álle automobilisten die een overtreding hebben begaan hun boete te laten betalen, is door ze staande te houden. ,,Als je een boete krijgt, kom je in het register van de politie”, stelt de CJIB-woordvoerder. Ziet die je rijden, dan word je staande gehouden en gesommeerd alsnog te betalen.