Buitenschoolse opvang in Lent ontruimd na brand, kinderen naar buiten

Verschillende brandweerlieden waren het gebouw aan de Queenstraat binnengegaan. Zij ontdekten dat er rook in de kleedkamers van de gym was. Vermoedelijk is er sprake geweest van kortsluiting, zo laat de officier van dienst weten. Wat er precies in brand heeft gestaan, is nog onbekend. Daar doet de brandweer nog onderzoek naar.