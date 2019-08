Buitenschoolse opvang in Nijmegen ontruimd om gaslucht

Brand in Nijmeegse wijk: ‘Dit is eigenlijk een moordaan­slag’

10:51 NIJMEGEN - Wat had er kúnnen gebeuren? Die vraag houdt bewoners van de wijk Kluijskamp in Nijmegen enorm bezig. De brand zondagochtend in de carport is het gesprek van de dag. ,,Dat gezin had wel dood kunnen zijn.”