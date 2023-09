Buitenzwembaden gaan weer open vanwege warm weer, al zorgen honden er soms voor dat dit niet kan

Explosieve stijging aantal mensen die rijden onder invloed: ook vaak drugs in het spel

Het aantal mensen dat onder invloed van drugs en alcohol toch achter het stuur kruipt, stijgt enorm. In de eerste zeven maanden van het jaar werden aanzienlijk meer mensen om die reden aangehouden dan in dezelfde periode in 2019. Dat is opvallend, omdat de politie nog amper grootschalige controles optuigt.