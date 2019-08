Buren brengen stel dat gewond raakte door quad-ongeval in Kroatië naar Nijmegen: Aafke in Radboudumc

Aafke was er het slechtst aan toe met schedelfracturen en zwaar letsel aan haar been. Zij is inmiddels opgenomen in het academisch ziekenhuis Radboud UMC in Nijmegen. Daar zal zij geopereerd worden om haar voet zo mogelijk te redden. Ook moet zij herstellen van het hoofdletsel. John Janssen brak zijn arm op diverse plaatsen en liep ook een hersenschudding op. Hij wordt volgende week ook in behandeling genomen in het ziekenhuis.