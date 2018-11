Buren klagen over ‘biefstukstank’ van restaurant Loetje

Sinds de opening in juli heeft een aantal bewoners aan de Handelskade overlast van de stank van de biefstukken uit de keuken van het restaurant. Loetje erkent het probleem en zoekt nu naar een oplossing. ,,Het is echt een nare lucht. Het ruikt naar gebakken boter en soms zelfs naar het riool", zegt bewoner Robert Rushlow. Hij woont vlak boven het restaurant op de tweede verdieping en heeft al meerdere bewoners horen klagen over de stank.

In de Facebookgroep van bewoners van het complex wordt veelvuldig geklaagd over de stankoverlast van het biefstukkenrestaurant. Een aantal gedupeerden is naar restaurant Loetje gestapt om bezwaar te maken tegen de nare geur. Emmely de Vries, bewoner van de zesde verdieping: ,,Ik heb zelf geen last van de stank, maar ik weet dat andere mensen dit wel hebben. Er is al meerdere keren met de restaurantketen overleg geweest. Vorige week ontvingen wij een brief van Loetje, waarin zij uitleggen hoe ze dit probleem gaan aanpakken."