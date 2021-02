Burgemeester Berg en Dal: ‘Zorgen om illegale carnavalsfeestjes als virusbrandhaard’

Pestparels en podcast: Museum Het Valkhof warmt bezoekers grote pestten­toon­stel­ling vast op

12 februari Een tentoonstelling van ruim tweehonderd kunstwerken over de pest, in tijden van corona. Het was zo’n goed idee, maar toen bleven de musea dicht. Geen nood, er zijn pestparels en podcasts om de tijd te overbruggen en je vast te verheugen op een bezoek aan Museum Het Valkhof in Nijmegen.