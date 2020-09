Burgemeester Bruls: Beledigingen van ‘Pietje Puk’ niet serieus nemen

Nergens is het nu zó droog als in de Liemers en rond Nijmegen: ‘Dit is de nieuwe werkelijk­heid’

17 september NIJMEGEN - Het waterpeil in de Rijn zakt bij Lobith dit weekend tot onder de 7 meter, wat gevolgen heeft voor de scheepvaart. Het neerslagtekort in de regio is vergelijkbaar met recordjaren 2018 en 1976, zo blijkt uit de meest recente cijfers van het KNMI. De droogte heeft het kabinet nu bewogen om in de miljoenennota extra geld vrij te maken er iets tegen te doen.