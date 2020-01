Burgemeester Bruls: beloofde politieversterking in Nijmegen is er nog steeds niet

,,We zijn op dit moment al blij dat we de hoeveelheid agenten enigszins stabiel kunnen houden”, aldus Bruls. Het is domweg moeilijk om nieuwe agenten te vinden. ,,Er zitten natuurlijk mensen op de politieacademie, maar die komen er ook pas over twee, drie jaar van af.”

Het is volgens hem van groot belang om de politiesterkte op te hogen, zoals afgesproken binnen het kabinet Rutte. Er zijn veel prioriteiten en het takenpakket is erg breed. Het handhaven van de openbare orde moet altijd voorrang krijgen. Bruls: ,,Dat betekent dat de politie nog scherpere keuzes moet maken bij lokale inzet. Op den duur zal dat ten koste kunnen gaan van inzet in de wijken, als er niets verandert.”

Agenten draaien diensten van 9 uur

Bruls voert regelmatig overleg met de minister over de capaciteitsproblemen in het Landelijk Overleg Veiligheid en Politie met daarin tien regioburgemeesters. Ook de landelijke top van justitie en politie schuiven daarbij aan.

Het is volgens hem ‘een uitdaging om de formatie en de daadwerkelijke bezetting in evenwicht te brengen’. Hij noemt een reeks aan mogelijke maatregelen: versnellen van de opleiding en aspiranten eerder inzetten voorbij gekomen. Ook wijst hij op de politie-cao, waarbij agenten diensten van 9 uur draaien. ,,Terwijl een etmaal toch 24 uur heeft. Een 8-uursdienst is dan logischer. Landelijk zou dat zo’n 1.700 fte’s kunnen opleveren. Voor de politiebonden is dat voorlopig echter volstrekt onbespreekbaar.”