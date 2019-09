Burgemeester Bruls: ‘Burger moet zich grote zorgen maken over georganiseerde misdaad’

Die waarschuwing komt van de Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls. Hij wil een tegengeluid geven aan het gejubel over de financiële voorspoed die op Prinsjesdag is gepresenteerd . ,,De invloeden van drugscriminelen her en der in het land - niet alleen in onze hoofdstad maar ook in Nijmegen - zijn vrij funest, daar moet je stevig op ingrijpen.”

Samenleving wordt vergiftigd

Drugscriminaliteit

De burgemeester verwijst naar een rapport over drugscriminaliteit in Amsterdam. Daaruit bleek dat de florerende drugseconomie in de hoofdstad nagenoeg vrij spel heeft, omdat het de overheid ontbreekt aan kennis en middelen om criminelen aan te pakken.



Volgens Bruls zijn die criminele invloeden op de bovenwereld ‘ook in Nijmegen’ te vinden. ,,Dus moet je stevig ingrijpen. Het is niet meer een kwestie van drugsdealers op straat oppakken. Je hebt het hier over hele slimme figuren die vaak via vastgoed in de bovenwereld een positie proberen te verwerven.”