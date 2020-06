Burgemeester Bruls: ‘Corona houdt hoogstens een zomerslaapje’

,,Het was de week van de versoepelingen. We mogen steeds meer. Het kabinet heeft ervoor gekozen de regels sneller los te laten en bijvoorbeeld het bezoekersmaximum van 100 personen te laten varen. Ze doet dat op advies van het RIVM. Het virus is op terugtocht. Goed nieuws.



,,Wat mij opvalt, is dat we met zijn allen minder enthousiast zijn dan bij de versoepelingen op 1 juni of 1 mei. Sterker nog: het lijkt erop alsof met elke verdere stap terug naar normaal niet de vreugde, maar het chagrijn in de samenleving groter wordt.



Er heerst een gevoel van genoeg is genoeg. Na vijftien weken zijn veel mensen klaar met de 1,5-metersamenleving. Terwijl we de grootste versoepeling tot nu toe meemaken. Een behoorlijk lange lijst.’’