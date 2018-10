Burgemeester Bruls 'heel erg boos' over dumping drugsafval

Toename

Net als in Noord-Brabant neemt het aantal gevallen dat drugsafval wordt gedumpt in Gelderland-Zuid de laatste jaren snel toe. ,,In die zin ben ik niet verbaasd over het vinden van zo'n busje vol chemicaliën. Dit voorval staat niet op zichzelf. Ditmaal zijn de kosten echter wel enorm, omdat het busje over een lengte van negen kilometer troep heeft gelekt. Of dat bewust is gebeurd of per ongeluk weten we nog niet, maar zeker is dat het opruimen heel veel geld gaat kosten’’, stelt Bruls.