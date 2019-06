Burgemeester Bruls mag Nijmegen verkopen als stad met legale wietteelt

NIJMEGEN - Burgemeester Hubert Bruls mag Nijmegen volgende week gaan aanprijzen om mee te doen aan de proef met de verkoop van legale wietteelt in de stad. Bruls is als één van de eerste burgemeesters uitgenodigd bij de Haagse commissie die een keuze moet maken: welke gemeenten mogen meedoen?

Diverse politieke partijen hebben echter nog steeds hevige twijfel over het experiment. Partijen als GroenLinks, PvdA en D66, die eerder enthousiast waren over een proef met legale wietteelt, zien nu veel risico's en bezwaren nu de voorwaarden bekend zijn. Een enkeling noemt het een ‘slap compromis tussen Haagse partijen die het niet met elkaar eens zijn’.



Zo zijn ze onder meer bang dat de tien telers in Nederland die worden aangewezen om de legale drugs te telen niet de goede kwaliteit leveren, niet de gewenste variëteit in drugs tegen een goede prijs. Dat kan er toe leiden dat de straathandel in Nijmegen gaat bloeien waardoor de openbare orde in gevaar komt.



Gemeenten moeten bij het experiment zelf de controles houden en krijgen een vergoeding van het rijk om de opsporingsambtenaren te bekostigen.

Geen verzekering voor coffeeshops

Inmiddels hebben ook elf van de dertien coffeeshophouders in Nijmegen hun mening gegeven over het experiment en ook zij zien gevaren en risico's. Zo wijzen zij er op dat ze een grotere handelsvoorraad krijgen, maar dat voorlopig geen enkele verzekeringsmaatschappij een polis wil afsluiten. Ook zij wijzen op het uitbreiden van illegale straathandel.



Bruls wilde vanavond echter al weten wat de partijen van het experiment vinden: doen of niet doen? ,,Ik wil wel, al zijn de voorwaarden ook niet naar mijn zin en zijn er gevaren en risico’s. U krijgt niet meer duidelijkheid.” Hij moet volgende week wel de stad gaan verkopen bij de Haagse commissie.



Onder druk gaven de meeste partijen, waaronder D66 en PvdA, Bruls schoorvoetend toestemming om met een positief geluid naar Den Haag te gaan. Zij vinden het voldoende dat in de brief aan de minister, waarin de burgemeester zich aanmeldt voor het experiment, alle twijfels en vragen staan verwoord. ,,De coffeeshops moeten een aantrekkelijk verkooppunt zijn, met een goed aanbod”, aldus Bruls.

Aantrekkelijke gemeente voor experiment