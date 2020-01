Burgemeester Bruls ‘schaamt’ zich voor Jodenvervolging in Nijmegen

Bruls deed dat tijdens de onthulling van het tijdelijk monument op de Kitty de Wijzeplaats, ter nagedachtenis aan Joden, Roma en Sinti die vanuit Nijmegen zijn weggevoerd. Hij komt er op terug in een ingezonden brief die hij maandag naar de redactie van De Gelderlander stuurde.

Politiemensen en gemeenteambtenaren

‘Het is een feit dat de gemeente Nijmegen is blijven functioneren gedurende vrijwel de gehele oorlogstijd’, schrijft hij in die brief. ‘Dat ging verder dan louter de aanwezigheid van een NSB-burgemeester’. Hij erkent dat de Jodenvervolging mede mogelijk gemaakt werd door politiemensen en gemeenteambtenaren in de stad, die de Duitsers hielpen.