Burgemeester Bruls stuurt demonstranten weg na rustig verlopen pro-Palestina-actie: ‘De sfeer dreigde om te slaan’

Tweede ronde Klimaatta­fel Internatio­naal: welke rol heeft landbouw in klimaatver­an­de­ring?

11 mei NIJMEGEN - Vanavond vindt in De Lindenberg in Nijmegen de tweede editie van Klimaattafel Internationaal plaats, een gesprek met deskundigen over de rol van landbouw in klimaatverandering. Belangstellenden kunnen het debat via een livestream bijwonen.