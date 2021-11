Burgemeester Bruls verbiedt demonstratie van Nederland in Verzet in Nijmegen vanwege grote veiligheidsrisico's

Man (47) die bij restaurant in Lent en bij AH in Nijmegen inbrak moet bijna twee jaar de cel in

NIJMEGEN - Een 47-jarige draaideurcrimineel moet bijna twee jaar de cel in. De man uit Arnhem pleegde een inbraak bij een restaurant in Lent en ging op dievenpad bij de Albert Heijn in Nijmegen, terwijl hij nog in zijn proeftijd zat van een vorige veroordeling.

