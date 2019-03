Burgemeester Nijmegen: alert zijn dat ‘Fortuyn’ niet nog eens gebeurt

,,Ook als het niet serieus bedoeld is, hoop ik dat justitie genoeg redenen vindt om deze vrouw te vervolgen. De vraag is ook: wanneer blijft het niet bij woorden en gebeurt er écht iets? We hebben in 2002 ‘Fortuyn’ meegemaakt en moeten er alert op zijn dat het niet nog een keer gebeurt. Ik bedacht me ook meteen: hoe voel je je als ouder wanneer je dochter in Nijmegen gaat studeren en in zo'n circuit terecht komt.”

Enkele tientallen

Hij schat dat de groep extreem linkse activisten in Nijmegen uit ‘eerder enkele tientallen bestaat dan enkele honderden'. ,,Maar het zijn er zeker ook geen ‘enkelen’. We zien dezelfde mensen in verschillende demonstraties in de stad terug: tegen Pegida, tegen zwarte piet en tegen orthodox-christenen. We houden die groep wel degelijk in de gaten.”



Hij maakt zich overigens net zoveel zorgen over rechts-extremistische activisten in de stad. ,,Ook die agressieve en assertieve groep vanuit rechts groeit. Ook daar worden woord en daad niet geschuwd, dat hebben we wel gezien bij de anti-zwarte pieten demonstratie in november. Alleen omdat er toen geen aangifte is gedaan, is er niemand aangehouden. Die polarisatie is zorgwekkend. Bij elke demonstratie weet je bijna zeker dat er ook een tegendemonstratie komt. Ze zoeken elkaar op, hebben elkaar nodig.”

Niet in debat