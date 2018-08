Burgemeester sluit woning in Nijmegen wegens gevaar aanslag criminelen

NIJMEGEN - Op last van de Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls is woensdag een woning gesloten aan de 22ste straat van de Hegdambroek in Nijmegen. De bewoners - een gezin met twee jonge kinderen - zijn door de politie op een geheim adres ondergebracht. Aanleiding is de concrete dreiging van een aanslag op de vader van het gezin.

Eerdere aanslag

Het gaat om Danny M. (39), die er door het openbaar ministerie van wordt beticht de 'telefoonleverancier van de onderwereld' te zijn. M. leverde met zijn bedrijfje Ennetcom tot 2016 wereldwijd beveiligde telefoons, die niet te kraken zouden zijn. De Blackberry's zijn volgens justitie door criminelen gebruikt bij drugstransporten, liquidaties, ramkraken. In 2016 haalde het OM Ennetcom uit de lucht en slaagde specialisten van de politie erin de telefoons en servers tóch te kraken.

Sindsdien ligt M. letterlijk onder vuur. Begin 2016 werd geprobeerd zijn huis in brand te zetten door twee auto's die tegen het huis aan stonden met benzine te overgieten en aan te steken. Een paar weken laten werd een kogelregen afgevuurd op een woning drie deuren verder; de politie gaat er vanuit dat de daders zich vergisten en dat ook dat de kogels voor M. waren bedoeld.

Nieuwe aanwijzingen

De Nijmeegse burgemeester Bruls greep destijds in door M. een gebiedsverbod op te leggen. Hij mocht zich maandenlang niet meer in zijn woning vertonen en kon zijn kinderen en vrouw amper zien. De maatregel was bedoeld om nieuwe aanslagen te voorkomen en daarmee ook de buurt te beschermen. Daarna werd het rustiger en in september 2016 mocht M. terugkeren.

Volgens de politie zijn er opnieuw aanwijzingen dat de woning het doelwit is van een aanslag. Zo werd enkele weken geleden een verdachte auto in de buurt van het huis gesignaleerd. Later bleek dat in de auto wapens en munitie lagen. Meerdere personen werden gearresteerd.

Concrete dreiging

Daarmee is het gevaar nog niet geweken. Sterker nog: volgens politie en justitie is de dreiging momenteel zo groot, dat de bewoners en omwonenden gevaar lopen. Bruls besloot daarom om over te gaan tot sluiting van de woning voor onbepaalde tijd. "Een zeer uitzonderlijke maatregel die wij niet eerder hebben genomen", zegt een woordvoerster van Bruls. De gemeente ziet op dit moment geen andere mogelijkheid.

Danny M. en zijn gezin waren de afgelopen tijd overigens niet in hun woning omdat ze met vakantie waren. ,,Bij terugkomst is hen duidelijk gemaakt dat ze niet konden terugkeren naar huis. Woensdag konden ze, onder politiebegeleiding, nog even hun woning in om wat spulletjes op te halen.’’