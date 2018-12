Burgemeester steeds vaker crimefighter: ‘het is niet zonder risico's’

Geen Gele Hesjes vandaag op straat in Nijmegen uit angst voor kaping van links of rechts

7:02 NIJMEGEN - De voor vandaag aangekondigde demonstratie van de Gele Hesjes in Nijmegen gaat niet door. Woordvoerder Danny Cornelissen heeft die via de besloten Facebookpagina afgeblazen. ,,We zien aankomen dat het een links of rechts verhaal wordt en dat willen we niet.’’