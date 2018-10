Burgemeesters over hun rol als crimefighter: ‘Wie anders staat er op?’

M. vocht de beslissing aan. De bestuursrechter stelde de Nijmeegse burgemeester recent in het gelijk. M. was na het weigeren van politiebescherming terecht weggestuurd. Het risico op een kogelregen met onschuldige slachtoffers was te hoog. Al eerder was een woning in de Hegdambroek beschoten.



,,Wie had hier dan naar voren moeten treden?”, vraagt burgemeester Hubert Bruls zich hardop af. ,,Zie jij al een officier van justitie met buurtbewoners praten? Ik niet. Bij al die onrust verwachten bewoners dat de burgemeester duiding geeft. Iemand moet hét symbool zijn van een overheid die optreedt. Een overheid die laat zien: burgers we staan aan uw zijde en we accepteren niet dat er onveiligheid en criminaliteit is. Je bent burgervader, je bent beslisser. Ja! Je bent ook voor een deel sheriff. Dat was vroeger in de jaren tachtig wel anders.”