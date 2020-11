Burgemeesters willen algeheel vuurwerkverbod om corona: ‘Wij moeten allemaal dingen laten die we heel erg leuk vinden’

Hij beseft dat veel mensen enorm uitkijken naar het moment dat zij mogen ‘knallen’. “Wij moeten het virus op afstand houden. Dit is de meest ernstige crisis sinds de Tweede Wereldoorlog. Wij moeten allemaal dingen laten die we heel erg leuk vinden. Als het vuurwerk een van de dingen is die wij moeten inleveren, dan is dat zo.”

Mensen gaan vuurwerk kopen in Duitsland of België

De Belangenvereniging Pyrotechniek Nederland (BPN) kijkt met verbazing naar de roep van de burgemeesters en wijst erop dat het gebruik van onder meer knalvuurwerk, sierpijlen en vuurwerk in de zwaardere categorie begin dit jaar al is verboden. “Het siervuurwerk dat overblijft, is prima te beheersen. Als dat ook niet meer mag, bestaat de kans dat mensen vuurwerk in Duitsland of België halen want daar ligt het gewoon in de winkels. Daar wordt nu al veel gekocht. De kans is dan ook groter dat ze vuurwerk meenemen dat we hier al hebben afgeschaft.”



Op de agenda van veel burgemeesters stond al langer een wens om het afsteken te verbieden. Het liefst willen zij dat er dit jaar helemaal geen vuurwerk mag worden verkocht. Maar dat is niet hen, verduidelijkt Bruls. Zij kunnen dit niet verplichten, dat moet het kabinet doen.