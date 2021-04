Burgemeesters willen terrassen open op 28 april; Redteam kijkt met verbazing naar versoepelplannen

Doe mee met ‘Collage van de stad’ en leg het verstrij­ken van de tijd vast

15 april NIJMEGEN - Als honderden mensen op dezelfde dag vanuit de voordeur hun straat vastleggen op beeld en dit jaren achter elkaar doen, dan registreer je hoe de stad geleidelijk verandert. Meer of minder auto's op straat, bomen die groeien bijvoorbeeld, of de bakfietsentrend. Dat is het idee achter Beeldproject ‘Collage van de stad’, dat voor de tweede keer Nijmegenaren oproept een foto te maken en op te sturen.