Burgerhulpverleners mogen weer beademen bij reanimatie nu aantal coronagevallen is teruggelopen

NIJMEGEN - Reanimaties door burgerhulpverleners mogen vanaf maandag weer met beademing worden uitgevoerd. Volgens de Nederlandse Reanimatie Raad en HartslagNu is dat weer voldoende veilig, nu het aantal coronabesmettingen is teruggelopen.

Of het reanimeren zonder beademing er voor gezorgd heeft dat veel reanimaties mislukt zijn, kan woordvoerder Aart Bosmans van HartslagNu niet zeggen. ,,Dat moet nader onderzoek uitwijzen.’’

Lees ook Hartstilstand in quarantaine? Dan komt vanwege corona géén vrijwilliger reanimeren Lees meer

HartslagNu regelt landelijk het netwerk van burgers dat getraind is in het reanimeren. Zodra er een reanimatie nodig is, worden deze burger opgeroepen om alvast met hartmassages en beademing te beginnen, tot de ambulance aanwezig is en de taken kan overnemen. Doordat deze burgerhulpverleners vaak snel ter plaatse zijn, is de kans dat iemand een hartaanval overleeft beduidend groter.

Kwetsbaarder

Sinds half maart waren de richtlijnen voor deze hulpverleners echter veranderd. Niet alleen werd het beademen afgeraden, ook burgers van 50 jaar en ouder werden niet meer opgeroepen omdat die wat kwetsbaarder zouden zijn voor het coronavirus.

Tijdens de coronacrisis liep het dagelijks aantal reanimaties op van gemiddeld 27 naar 30. Cardiologen in ziekenhuizen merkten tegelijkertijd dat ze veel minder mensen voor eersteharthulp in de ziekenhuizen zagen dan normaal.

Bosmans: ,,Het kan natuurlijk zijn dat mensen met klachten langer thuis zijn gebleven. Maar dat moet uit de evaluatie blijken, want zeker weten we dat niet.’’

Niet ziek geworden

In de hele coronaperiode zijn er dertien meldingen geweest van reanimaties waarbij mogelijk sprake was van een coronapatiënt met hartklachten. In twee gevallen was er ook daadwerkelijk sprake van een besmetting en moesten de burgerhulpverleners in quarantaine. ,,Maar ze zijn niet ziek geworden.’’

Inmiddels is het aantal reanimaties weer terug op het oude niveau van 27 per dag. De reanimatieregels zijn opgesteld door de Nederlandse Reanimatieraad, HartslagNu, de Nederlandse Vereniging voor Medisch Managers Ambulancezorg en Ambulancezorg Nederland, in overleg met gezondheidsdienst RIVM.

Ze zijn nog niet helemaal zoals ze waren. Bij coronapatiënten met hartproblemen geldt nog dat een reanimatie nog steeds zonder beademing wordt uitgevoerd en dat het gezicht van de patiënt tijdens de reanimatie moet worden afgedekt. Zo wordt de kans op een besmetting verkleind.