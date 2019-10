Bus voortaan bijna gratis voor lage inkomens in Nijmegen

Nieuwe 65-pluspas

Tegelijkertijd vervalt de huidige, zo goed als gratis buspas voor 65-plussers. Op dit moment kunnen alle Nijmegenaren van 65 jaar of ouder, arm én rijk, voor slechts tien euro per jaar gebruikmaken van bussen van Breng en Connexxion. Ze kunnen daarmee reizen in Nijmegen, maar ook in omliggende dorpen als Groesbeek, Wijchen en Beuningen.



Hoe gaat dat na de jaarwisseling? Een kwart van de 65-plussers in Nijmegen valt onder de 130-procent-norm en komt dus in aanmerking voor het nieuwe minima-abonnement à 15 euro. Voor de wat kapitaalkrachtigere senioren in de stad - volgens de gemeente zijn dat er 18.700 - is door vervoersmaatschappij Connexxion iets nieuws bedacht. Wethouder Helmer: ,,Zij kunnen voortaan een jaarabonnement voor 49 euro afsluiten om in stad en regio te reizen. Dat is nog steeds minder dan één euro per week.”