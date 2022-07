Buschauffeurs staken in Nijmegen en Bemmel; rustig op stations

Column Thé de Pruus Als je denkt dat Magere Hein om de hoek gluurt, dan bel je de ‘Notartz’

Er zijn van die woorden die in het Nederlands hetzelfde zijn als in het Duits: bier, vier en einzelgänger om er een paar te noemen. Ook het woord paracetamol is hetzelfde al schrijven ze dat hier met een hoofdletter: Paracetamol.

