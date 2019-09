Bussen rijden alleen te hard als de Waalkade leeg is

Terrassen Waalkade deels illegaal opgesteld

7:31 NIJMEGEN - Een deel van de terrassen aan de hernieuwde Waalkade staat illegaal opgesteld, waardoor gevaarlijke verkeerssituaties ontstaan. Dat zegt de Nijmeegse wethouder Harriët Tiemens: ,,We zijn hierover inmiddels in gesprek met de ondernemers in kwestie.”