Busstaking raakt openbaar vervoer in Gelderland hard: ‘Ik begin te vrezen dat ik te laat kom’

Gebruikers van het openbaar vervoer opgelet: buschauffeurs in het hele land leggen vanaf vandaag de hele week het werk neer om een beter cao af te dwingen. Ook vragen zij aandacht voor de afbraak van het openbaar vervoer. De stakingen hebben grote gevolgen voor het busvervoer in Gelderland omdat ook verkeersleiders van Arriva het werk neerleggen: zonder verkeersleiding mogen bussen niet uitrijden.

Arnold van Kersten uit Millingen was vanochtend nog hoopvol. Met de bus bereikte hij zonder problemen station Nijmegen. Maar hier blijkt de bus naar zijn werk op de Winkelsteeg toch niet te rijden.



,,Ik had nog gecheckt op de BRENG-site. De bus naar Druten stond gewoon gepland. Maar nu is-ie al een paar minuten over tijd. Ik moet om 7.30 u beginnen. Ik begin te vrezen dat ik te laat kom.’

‘Nog te vroeg’

Hoewel er in en rond Nijmegen veel minder bussen rijden dan normaal, rijden er toch wel een behoorlijk aantal. Zoals lijn 331 van Bemmel naar de Nijmeegse wijk Weezenhof.



De chauffeur (,,nee, geen naam’'): ,,Ik ben geen lid van Fnv en CNV, dat speelt mee. Maar ik vind ook dat het nog te vroeg is om te staken. Er is nog genoeg tijd tot 1 januari als de nieuwe cao ingaat, om tot een akkoord te komen.’’

Arnhem: compleet uitgestorven bushalte

Een compleet uitgestorven bushalte bij Arnhem centraal station. Ook binnen is het zo goed als leeg. Zou het te maken hebben met een goede voorbereiding?



Veel lijnen zijn vervallen, zoals naar Rijkerswoerd. Tijdens een vorige staking viel steevast de lijn 6 naar Elsweide (naae HAN Hogeschool Arnhem Nijmegen) uit maar die rijdt nu wel.

Een uitgestorven busstation bij station Arnhem Centraal vanochtend.

‘Het is niet best’

Problemen bij zes CIOS-studenten. Marijn Joppen uit Oosterbeek, 19, doet namens hen het woord. ,,Het is niet best. Ik kon met de trein wel tot in Arnhem komen vanaf Oosterbeek maar hier valt alles uit, waaronder lijn 7. Normaal moeten we rond deze tijd wel onderweg zijn...”



De studenten relativeren hun stress meteen, want sommige CIOS-studenten komen helemaal uit Gouda. ,,Ik denk niet dat die het gaan redden vandaag.”

‘Rustiger door goede voorbereiding’

Een vrouwelijke buschauffeur in Arnhem, anoniem, ziet dat het rustiger is bij de haltes. Dat komt volgens haar door een goede voorbereiding onder de reizigers.



Maar dat het staken nu drie dagen duurt, doet haar toch wel vrezen voor gevolgen voor de reizigers. Ze heeft in het verleden gestaakt maar nu niet. De gevolgen zijn steeds voor de passagiers en dat vindt ze niet fijn. Toch staat ze achter ‘de jongens’ die wel het werk neerleggen

'Volgens de app zou de bus rijden' Pabostudent Thomas Schoenmakers loopt stage op Montessorischhool en komt hopelijk niet te laat. Voor nu rijdt bus helaas niet. ,,Maar hoop wel dat die van 8.08 u rijdt.'' Hij wist dat kans op vertraging erin zat. ,,Maar volgens de app zou de bus wel rijden. Ik dacht: ik probeer het gewoon.'' Verhaal van Thomas is verhaal van velen: ze weten dat er kans op vertraging is, maar nemen dat voor lief. Inderdaad komen ze iets later op bestemming, maar de meesten zeggen dat de vertraging overkomelijk is, omdat al gauw weer nieuwe bus zich aandient.

‘Plan goed van tevoren’

Breng en Arriva adviseren vooral de busreis van tevoren goed te plannen. ,,Bijvoorbeeld door 9292.nl te raadplegen. Kijk daar kort van tevoren op of de bus wel rijdt.



Wij proberen de informatie zo goed als het gaat up-to-date te houden’’, zegt Jansen van Breng. De vervoerder probeert op de dag zelf de schade zo beperkt mogelijk te houden door chauffeurs die wél rijden over trajecten te verdelen.

Chauffeurs komen woensdag, donderdag en vrijdag op verschillende locaties bij elkaar om aandacht te vragen voor een betere cao. Dit gebeurt onder meer in Arnhem, Nijmegen en Apeldoorn. Buschauffeurs willen meer loon en willen dat de werkdruk omlaag gaat. Breng heeft respect voor de staking van het personeel. ,,We hopen dat de staking ordentelijk verloopt en dat er met respect voor elkaar gediscussieerd wordt.’’

Hajar op hete kolen



Langzaam maar zeker zitten meer mensen op hete kolen. Zoals de 21-jarige Hajar Karkri die stage loopt bij tandartspraktijk in Waterkwartier. ,,Ik wist nier dat er een staking was, en moet de praktijk openen. Maar mijn bus is nu al 9 minuten over tijd.'' Na enige tijd komt er gelukkig toch een bus voor haar.