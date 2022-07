Busstation Nijmegen hele dag afgesloten nadat vrachtwagen overkapping ramt: zoeken naar je bus

updateNIJMEGEN - Bij het busstation bij Nijmegen Centraal Station is woensdagochtend een takelwagen tegen de overkapping met daarop de dienstregelingsbeeldschermen gebotst. Daardoor is op het hele station glas neergekomen en is de constructie instabiel en daardoor gevaarlijk. Het station is afgesloten. Volgens vervoerder Breng zal het zeker de hele dag duren voordat het plein weer veilig te gebruiken is.

De vrachtwagen met een kraan bovenop heeft een overkappingsconstructie geramd waar glazen panelen aan hangen. Meerdere glazen panelen zijn losgekomen en ook is één paneel in een lijnbus gevallen.

Niemand raakte gewond. Alle perrons zijn afgezet. Handhavers en beveiligers houden iedereen op afstand vanwege de veiligheid. Hoe dit precies kon gebeuren, is niet bekend. De herstelwerkzaamheden duren nog de hele dag omdat de constructie instabiel is.

Op een lichtbord kunnen reizigers lezen dat de dienstregeling voorlopig ontregeld is door het ongeluk met de takelwagen. Het advies is de reis te plannen via Breng.nl. Mensen in hesjes van de gemeente Nijmegen en Breng zorgen ervoor dat reizigers naar de juiste plek lopen. Twee mensen met megafoons roepn om wat er aan de hand is en waar reizigers kunnen instappen.

Bussen die niet kunnen halteren op het busstation laten busreizigers instappen op de busbaan en onderaan de Burgemeester Hustinxstraat. De bussen rijden zoveel mogelijk wel zoals gepland.

Vrijdag moet busstation weer te gebruiken zijn

Volgens Hermesdirecteur Martijn Mentink gaat de vervoerder alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat de tien haltes op het busstation zo snel mogelijk weer gebruikt kunnen worden. ,,We zetten alles op alles om in elk geval vrijdag het station weer te kunnen openen want dan beginnen de zomerfeesten. Anders wordt het een chaos.” Nijmegen verwacht namelijk duizenden extra bezoekers per dag die ook gebruik willen maken van de busdiensten.

Constructie moet uit elkaar gehaald worden

De overkapping is door de aanrijding zwaar beschadigd, helt over naar een kant, alle ruiten zijn gebroken en de schermen die in de constructie zitten werken niet meer. De stroom is voor de veiligheid uitgeschakeld.

Ivo Kalsbeek van de gemeente Nijmegen is bij het busstation om vast te stellen wat er moet gebeuren. Kalsbeek: ,,We zijn samen met de busmaatschappijen aan het onderzoeken wat de schade is, wat staat er eventueel op instorten of niet. Er is veel glas naar beneden gekomen. We laten een specialist komen om te onderzoeken hoe de constructie uit elkaar gehaald moet worden. Want dat zal zeker nodig zijn gezien de toestand.”

Volledig scherm Chaos op het busstation in Nijmegen nadat een vrachtwagen een overkapping kapotreed. Een glasplaat viel in een stadsbus. Gelukkig raakte niemand gewond. © John Beckmann/Persbureau Heitink

Volledig scherm Dit zagen reizigers bij het busstation in Nijmegen waar een takelwagen de overkapping ramde. © Eigen foto