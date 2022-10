Busvervoer Arnhem en Nijmegen ligt vanaf morgen drie dagen plat

Door de staking zijn in Gelderland een stuk minder stad- en streekbussen beschikbaar. Persvoorlichter van de FNV Casper Schrijver laat weten dat het lastig te voorspellen is hoeveel chauffeurs er gaan staken: ,,We weten vaak pas op de dag zelf hoe groot de staking is. Wel is de verwachting dat er meer mensen zullen staken dan bij de vorige staking.”